El fútbol gallego pondrá punto final a una temporada en la que sólo habrá ascensos y ningún descenso

Transcurrido más de un mes desde que el Coranavirus paralizó todas las competiciones deportivas, el fútbol parece haber encontrado una solución para dar por finalizada esta temporada. Siguiendo las indicaciones de la Federación Española de Fútbol, los mandatarios gallegos se reunieron con los clubs de Tercera y Preferente para exponerles la idea de que las competiciones se darán por finalizadas y no habrá ningún equipo que descienda. Eso sí, la idea es mantener los ascensos en las diferentes categorías. En lo referente a los equipos ourensanos, Ourense CF y CD Barco serán los grandes beneficiados. Ambos equipos estaban en puestos de promoción cuando paró la competición, y eso se va a respetar. Se jugará un play off a partido único entre SD Compostela-CD Barco y Ourense CF-Arosa SC, Los vencedores jugarán la semana siguiente una final y el ganador logrará el ascenso a Segunda B. Eso sí, los partidos serán en una misma sede y a puerta cerrada y todavía no tienen ni fecha ni lugar.

El resto de equipos, entre los que se encuentran la UD Ourense y el CD Arenteiro, darían por finalizada la competición. Con este sistema, la próxima temporada la Tercera Gallega tendría 24 equipos y habría que remodelar el sistema de competición.

En la Preferente Gallega, tanto en el grupo Norte como en el Sur, mismo modelo: ascenderían cuatro equipos, Viveiro CF, SD Fisterra, Ribadumia CF y UD Atios, y tampoco habría descensos. Los cuatro equipos ourensanos, UD Barbadás, At. Arnoia, y CD Velle se quedarían como están y el gran beneficiado sería el Polígono, actual colista y que tenía asumido el descenso y de esta forma lograría la salvación. La idea, que en los próximos días se le va a transmitir a todo el fútbol provincial, es que en las categorías locales suceda lo mismo, algo que también pasará en la Liga Nacional Juvenil, dónde el Pabellón logrará el ascenso a División de Honor.

También es casi seguro que desde la Federación Gallega anuncien próximamente la suspensión total del fútbol base. Será desde la categoría cadete hasta la categoría biberón, que es la primera en la que los más peques comienzan a jugar. Aunque esto todo está pendiente de ser aprobado, se da por hecho ya que es la manera de que haya menos equipos perjudicados.