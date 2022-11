Francisco Rodríguez será el candidato del PSOE a la alcaldía de Ourense

El ex alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, será el cabeza de lista del PSOE a la alcaldía de la ciudad de As Burgas en los próximos comicios municipales. El PSOE recupera al ex regidor entre los años 2007 y 2012, quien se vio obligado a abandonar la política por la Operación Pokemon. La decisión adoptada por la ejecutivca gallega evita así las primarias que estaban previstas inicialmente para elegir al nuevo candidato. Tanto el PP, con Manuel Cabezas, como el PSOE, con Francisco Rodríguez, apuestan por dos ex alcaldes para intentar gobernar la ciudad a partir de mayo de 2023.