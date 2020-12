Finaliza la rehabilitación de la Casa do Legoeiro, en el Outo do Cumial, en Ourense

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ha invertido 48.000 euros en las obras de rehabilitación de la Casa do Legoeiro do Outo do Cumial, en el municipio de Ourense.

La intervención, que ya ha finalizado, ha permitido la mejora y la integración paisajística en el entorno de la Vía de la Plata, al lado de la carretera autonómica OU-105.

La Casa do Legoeiro se utiliza actualmente como edificio de servicio para las labores de conservación de carreteras del departamento de Infraestruturas de la Xunta. Con las obras realizadas se ha mantenido la configuración original de los edificios, que datan de los años 50, y se han liberado las vistas del cruceiro, donde se ha habilitado un área de descanso para peregrinos.

Además, se han acometido una serie de mejorase en el paso de los peregrinos en O Cumial, con el fin de encaminarlos al punto más seguro del cruce de la carretera.