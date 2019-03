La Festa do Boi apuesta por más de 60 actividades del 15 al 23 de junio en Allariz

Allariz inicia la cuenta atrás para la celebración de la Festa do Boi, que tendrá lugar del 15 al 23 de junio. Durante nueve días se desarrollarán más de 60 actividades con música, teatro, actividades infantiles y encuentros populares. Las carreras do boi centrarán la programación festiva y serán un total de 16. También los niños tendrán su espacio en la fiesta con una programación de actividades específicas como las carreras do boi infantiles o un pistaboi.

La Asociación Xan de Arzúa, encargada de la organización de la fiesta, apuesta por el carácter cultural e histórico de la celebración potenciando actividades como la procesión medieval donde participan alrededor de 600 personas ataviadas con sus respectivos trajes.

La Festa do Boi cuenta con un presupuesto de 82.000 euros sufragado por la aportación de vecinos, comerciantes y hosteleros de Allariz.