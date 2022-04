Fernando Rueda presenta en Verín "Al Servicio de Su Majestad: la Familia Real y los espías"

En la víspera del Día del Libro, Fernando Rueda, el máximo especialista español en cuestiones de espionaje, presentará este viernes en Verín su último libro, Al servicio de Su Majestad, un excepcional trabajo de investigación que saca a la luz la desconocida relación que los miembros de la monarquía han mantenido en los últimos 50 años con la principal agencia de inteligencia española. El acto está previsto para las 19.30 horas, en la Biblioteca de Verín.

Al servicio de Su Majestad. La familia real y los espías: 50 años de conspiraciones, manipulaciones y ocultamientos, del que La Esfera de los Librosha publicado ya 2 ediciones, es la historia de España como nunca antes se había contado: desde el ángulo de las relaciones entre la Casa Real y el servicio secreto. Las dos instituciones que se han mantenido y apoyado para dirigir desde las sombras el devenir de los acontecimientos a su antojo, sin que los ciudadanos se dieran cuenta.

«A lo largo de los años como periodista de investigación, he desvelado en innumerables ocasiones los éxitos del CNI –antes CESID– y también he denunciado sus excesos. No solo no tengo nada contra ellos, sino que considero que hacen un gran servicio a España. Nadie duda, yo tampoco, de que los gobiernos exigen desde hace muchos años la actuación de los servicios secretos para ayudarlos. Deben hacer lo que haga falta, aunque a veces se traspasen los límites permitidos en un Estado de derecho», afirma Fernando Rueda, profesor de Periodismo en la Universidad Villanueva.

«Al servicio de Su Majestad trata sobre las conexiones de la monarquía con el servicio secreto, una perspectiva novedosa desde ambos puntos de vista. Me ha permitido descubrir una faceta oculta de los personajes principales, los reyes Juan Carlos I y Felipe VI, pero también de los jefes del espionaje y de muchos agentes sin los cuales no podría comprenderse sus reinados», dice el autor.

«Fue la soledad del primero en la España franquista la que le empujó a darse cuenta de la necesidad de controlar a las Fuerzas Armadas y, también, la de buscar el escudo protector de los servicios de inteligencia, esos que espiaban intensamente a su padre, Don Juan, y a él. Por eso, una vez en la jefatura del Estado, siempre luchó para conseguir que el director del espionaje fuera un hombre de su máxima confianza.

Daba igual la peripecia por la que pasara el rey, allí estaban ellos para sacarle del atolladero: conspiraciones para quitarle el trono, operaciones sucias contra políticos, teléfonos pinchados por la CIA, espiar y apartar de su lado a potentados amigos corruptos, hacer frente a las maniobras en su contra de algunas amantes, proteger a miembros de su familia, investigar la vida de posibles futuras reinas…».

Fernando Rueda señala en su libro que estos «cincuenta años de dedicación han cambiado con la llegada del rey Felipe, un punto de inflexión en la relación monarquía-gobierno-espías».