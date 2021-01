La Feira do Porco de Boticas cambia de formato para vender "fumeiro" en una plataforma digital

La “XXIII Feira Gastronómica do Porco”, prevista para el próximo fin de semana en la localidad portuguesa de Boticas, situada a 20 kilómetros de Chaves, no se podrá celebrará de manera presencial, debido al aumento de casos positivos de Covid-19 en el país vecino y, especialmente, en el norte de Portugal. El evento, que cada año atrae a miles de personas, llegadas desde todo el territorio nacional y de Galicia, se iba a celebrar los días 15,16 y 17 de enero.

Debido a la situación que atraviesa Portugal, derivada de la pandemia, y ante un más que previsible nuevo confinamiento, “la edición de 2021 da Feira do Porco no se realizará presencialmente, porque no se dan las circunstancias necesarias”, aseguran fuentes de la cámara municipal de Boticas. Aún asi, y pese a la adversidad, 2021 no quedará sin feria. Será digital y tanto el “fumeiro”, como los restantes productos tradicionales se podrán adquirir, a partir del 14 de enero, “con total seguridad, a través de la plataforma digital BoticasTem, en la web www.boticastem.pt, y con garantía de calidad, rigor y seguridad alimenticia”, añade la nota de prensa, divulgada por la cámara municipal.

“Realizando las compras en esta plataforma está ayudando a los productores y a la economía local, adquiriendo los mejores productos de Boticas y contribuyendo para que los sabores y el saber de generaciones continúen entrando en las casas de portugueses y gallegos”, asegura Fernando Queiroga, presidente de la cámara municipal de Boticas.