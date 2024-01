"Mi familia y otras no pasamos la Navidad en el casco histórico por el ruido y queremos descansar"

“Mi familia y otras no pasamos en el casco histórico estas Navidades por el ruido y queremos descansar”. Así se pronunció en una entrevista en Cope Ourense el presidente de la Asociación O Cimborrio, quien aseguró que “nos molesta que no podamos dormir en casa” ante el excesivo ruido pero “preferimos proteger nuestra salud física y mental”.





El presidente de la Asociación O Cimborrio señaló que “hay gente que deja de vivir en el casco histórico, no porque no les guste, sino porque no pueden descansar” ya que “se concentra todo la actividad ruidosa y festiva como el Samaín, Entroido o Fin de Año” y es una “manifestación de alegría para unos y de auténtica desgracia para otros, aquellos vecinos que quieren descansar”.





“Parece que vienen a vaciar su basura emocional junto a la otra basura como cristales, vómitos y meadas o contenedores quemados como hemos visto estos días” señaló el presidente de la Asociación O Cimborrio, que acaba de crear con otras asociaciones gallegas la Federación Gallega contra la Contaminación Acústica.





El presidente de la asociación aseguró que desde el gobierno municipal de Ourense no toman medidas y “ajo y agua” porque “si no te gusta márchate de aquí”.





En una entrevista en Cope Ourense, manifestó que el casco histórico, la calle Progreso y la zona de os Remedios aglutina los lugares más problemáticos para los vecinos en la ciudad de As Burgas para descansar por los ruidos.





El presidente de la asociación pedía a la gente que “se divierta pero hazlo pensando en a quién estás molestando”.





