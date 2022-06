Éxito de público en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Ruta do Viño Monterrei

La celebración de las XI Jornadas de Puertas Abiertas de la Ruta do Viño Monterrei han finalizado con éxito de asistentes, tanto en los servicios del Bus del Vino como en las diferentes actividades programadas a lo largo de los tres días. Más de 200 personas han formado parte del amplio programa, apto para todos los públicos, que ha incluido iniciativas como Cata ‘Aromas y sabores. Armonía de frutas y vinos’, - ‘Armonía de vinos de Monterrei y Cocinas del Mundo’, Cata de Estrellas o ‘Vinos D.O. Monterrei – Variedades y Elaboraciones’.

En las mismas se han mostrado cuestiones como identificación de los aromas frutales existentes en los blancos y tintos de Monterrei, maridaje de los mismos con reconocidos platos de cocinas internacionales (como sushi, cebiche, foie, hummus, pizza, guacamole o pollo tandoori). Sin olvidar, la oportunidad de participar en una observación astronómica guiada, o la posibilidad de catar distintas variedades y elaboraciones de vinos de la denominación.

Asimismo, también se ha contado con el servicio del Bus del Vino, ampliándose en esta ocasión dos líneas, que ha permitido que visitantes de las cuatro provincias gallegas se acercaran a este territorio vitivinícola (esta iniciativa contaba con salidas desde A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo). Además de acercarse a las 7 bodegas participantes en las jornadas (Daniel Fernández, Gargalo, Pazo de Valdeconde, Quinta Soutullo, Terras do Cigarrón, Triay y Vía Arxéntea), han conocido diferentes recursos naturales o patrimoniales de la zona, como por ejemplo, Castillo de Monterrei, casco histórico de Verín, Museo Claustro Mercedario, Ruta Europea da Castaña e Reitoral da Chaira (Centro de Interpretación da Castaña), iglesia prerrománica de Mixós, ruta de los lagares de Oímbra o cascada de A Cidadella (Vilardevós).

Por otro lado, las XI Jornadas de Puertas Abiertas de la Ruta do Viño Monterrei también han contemplado otras actividades paralelas, como Ruta de los Lagares Rupestres y Bodega – Lagar As Barrocas, Visita al Museo Claustro Mercedario, Visita al Castillo de Monterrei, Sala Expositiva Hospital da Trinidade y Descubre el Tesoro en Monterrei.

En la celebración de estas jornadas, en las que también se ha contado con el apoyo de los municipios de Monterrei, Oímbra y Verín, también han participado los siguientes establecimientos: Restaurante Brasil, O Retiro do Conde, Hotel Villa de Verín y Parador de Verín-Monterrei.

“Otro año más podemos afirmar que las Jornadas de Puertas Abiertas han sido todo un éxito. Ello desde luego no sólo se asienta en el número de visitantes que el territorio ha acogido sino también en el feedback que, desde el domingo a última hora, hemos recibido de muchos de ellos”, manifiesta la presidenta de la Asociación Ruta do Viño Monterrei, Lara Da Silva Rodríguez, “Monterrei no defrauda, no sólo por su producto de calidad sino también por sus recursos y su gente”.