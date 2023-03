Éxito de participantes en el curso de lengua de signos de la UNED en Xinzo

Xinzo acoge desde este miércoles una nueva edición del Curso de Lengua de Signos Española, organizado por la UNED de Ourense. Al acto inaugural acudieron la alcaldesa, Elvira Lama Fernández y el director de UNED Ourense, Jesús Manuel García Díaz. Lama Fernández agradeció a la UNED la aportación de esta actividad en la villa, con la asistencia de 15 alumnos matriculados, mujeres en su mayoría, procedentes de varios municipios de la comarca de A Limia y otras limítrofes.

García Díaz dijo sentirse satisfecho "porque este curso de lengua de signos llegua a su cuarta edición y por ser un proyecto que se mantiene, con buena aceptación, después de 4 años, que se han cubierto una vez más las plazas. En todo acto público estamos viendo que en algunos lugares hay personas que traducen lo que se dice en el escenario, a las personas sordas que no pueden seguir ese acto si no es con ayuda de las intérpretes de la lengua de signos. La UNED es una Universidad inclusiva, y este curso que hacemos con tanta ilusión es un servicio que damos a la sociedad ourensana. Para romper barreras y acercar la comunicación eficaz a esas personas que no oyen".

"Estamos en Xinzo de Limia por segunda vez con este curso que previamente se celebraba en nuestro Centro de Ourense. La UNED debe estar integrada en la sociedad a la que sirve, en nuestro caso concreto, a la sociedad de la provincia de Ourense", dijo el director de UNED Ourense.

Las clases será impartidas por Laura Vila Fernández, con sesiones de 17:30h a 20:00h los días 8, 9, 14, 15, 16, 21 22, 23, 28, 29 y 30 de marzo.