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Estudiantes de Oporto aprenden de radio en COPE Ourense: "Nos parece muy interesante"

Jóvenes de esta ciudad portuguesa participan en un intercambio con jóvenes ourensanos en un proyecto de radio escolar que culmina con la visita a COPE Ourense para conocer el funcionamiento interno de la radio en directo 

Alumnos de Oporto con su profesora junto a alumnos de Salesianos de Ourense y su profesor

Alumnos de Oporto con su profesora junto a alumnos de Salesianos de Ourense y su profesor

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

Alumnos de Oporto aprenden de radio en COPE Ourense. Jóvenes de 2º de ESO visitaron hoy los estudios de COPE Ourense para conocer el funcionamiento de una emisora. Vinieron acompañados de su profesora Catia en una estancia en Ourense mediante el proyecto de radio escolar. Esta iniciativa de Salesianos Oporto junto a Salesianos Ourense les permite acercarse a la radio. Estuvieron preparando podcast, realizando entrevistas y participando en directo en un programa en COPE Ourense.

Mariana, Matilde, Margarida, Guillerme y María Joao, de 13 años relataron que les parecía “muy interesante” conocer la radio en su interior. Junto a ellos estaban Marcos, Martín y Pablo de Salesianos de Ourense junto a su profesor Iago que relataron que este proyecto comenzó con una visita a Oporto donde tuvieron también enseñanzas radiofónicas.

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