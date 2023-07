Estos son los diputados y senadores por la provincia de Ourense tras el 23-J

Estos son los diputados y senadores en la próxima legislatura por la provincia de Ourense tras las elecciones del 23-J





Los diputados en el Congreso por el PP son Ana Belén Vázquez y Celso Delgado -que repiten en las Cortes- y la ex conselleira do Mar, Rosa Quintana. Por el PSOE, la ex teniente de alcalde en el gobierno bipartito de la ciudad de Ourense, Marga Martín.





Los senadores del PP son Carmen Leyte -que repite en la Cámara Alta-, Luis Menor -quien con toda probabilidad cederá el acta y el suplente es Francisco Fernández, quien repetirá- y Rosa Sánchez Gándara. Por el PSOE, el elegido fue Rafael Villarino, actual secretario provincial socialista.