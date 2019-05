Espazo Común propone convertir al Ayuntamiento de Ourense en motor de la economía local

El ayuntamiento de Ourense tiene que ser un motor de la economía local, garantía de política social y un dotador de infraestructuras. Éstas son algunas de las ideas que Espazo Común quiere hacer llegar a los ciudadanos en la campaña electoral que acaba de comenzar, y que recoge en las propuestas del programa con el que se presenta para gobernar este ayuntamiento.

El fundador del partido participó en la rueda de prensa en la que el cabeza de lista de Espazo Común por Ourense, y miembros de la candidatura, presentaron los puntos más destacados del programa electoral cpn el que concurren a las elecciones del 26 de mayo.

Pachi Vázquez recordó que el escenario de estos comicios municipales no es el mismo que han tenido las pasadas elecciones generales, y afirmó que Espazo Común es la alternativa de centro izquierda a la derecha. “Aquí ya no discutimos si viene o no la extrema derecha, porque en Ourense, va a ser un tema testimonial. Aquí lo que se discute es un modelo de ciudad de progreso, y nosotros aportamos en ese escenario una visión completamente distinta, la de un partido socialdemócrata y galeguista”.

El candidato a la alcaldía de Ourense, Óscar Pérez Carral, señaló que Espazo Común piensa que una buena propuesta para la ciudad es la explotación económica de las dos márgenes del río Miño, con el desarrollo de un barrio termal y la transformación de la ribeira da Ponte en zona comercial y lúdica.

El programa electoral de Espazo Común recoge, asimismo, el impulso del comercio local con la propuesta de convertir en gremiales las galerías comerciales de la ciudad.

“Las galerías que hay en Ourense están prácticamente paradas y sin actividad, por lo que plateamos políticas activas para que sean gremiales: unas pueden estar dedicadas a aparatos de electrónica, otras a zapaterías... y que ofrezcan productos a precios asequibles. Es decir, una forma diferente de plantear el comercio. Y ahí pensamos en el modelo de Oporto, con espacios compartidos”, explicó Óscar Pérez Carral.

El aprovechamiento del Camino de Santiago como motor económico de la ciudad que, según apuntó el número uno de la candidatura, también tiene que mirar al Norte de Portugal; la implantación de un bono universitario, o la creación de la “Casa das artes”, son algunas de las 245 propuestas recogidas en el programa electoral de Espazo Común.