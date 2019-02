El Entroido de la provincia de Ourense se desarolla durante 18 días con más de 300 actividades

El Entroido de Ourense se desarrollará durante 18 días con más de 300 actividades mostrando la riqueza cultural y etnográfica de la provincia. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, presentó el Programa provincial del Entroido en Xinzo da Limia, cuya carnaval fue declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Son 34 los municipios de la provincia que desarrollarán actividades entre el 21 de febrero y el 10 de marzo. La Diputación editó 10.000 ejemplares del programa del Entroido con los eventos festivos en cada localidad.

Por otro lado, el Museo Galego do Entroido, ubicado en Xinzo, abrirá al público en sesiones de mañana y tarde con la gestión de la Diputación Provincial. Baltar anunció la creación del Consello Asesor do Museo Galego do Entroido, del que formará parte el Concello de Xinzo, la Asociación “A Pantalla” y las entidades de la provincia donde el Entroido tiene un especial arraigo en la conservación y difusión del carnaval ourensano.