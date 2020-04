El enfermero contagiado en el CHUO espera que "no vuelva a pasar" trabajar con mascarillas defectuosas

El enfermero de la UCI del CHUO, Hugo Babarro, aseguró estar “sorprendido y enfadado como todos mis compañeros” tras descubrir que las mascarillas que utilizaba en su trabajo eran defectuosas.

“Cuando me enteré la tenía puesta y me dijeron que esa mascarilla era defectuosa y no protege y estamos enfadados porque no es de recibo” recalcó Hugo Babarro, uno de los 28 profesionales sanitarios que dio positivo en COVID-19.

De hecho, señaló que al día siguiente “acudía a realizar mi turno de trabajo” y “ya no llegué a trabajar” tras dar positivo en el test rápido realizado a los profesionales del Area Sanitaria de Ourense, Verín y de O Barco de Valdeorras.

En una entrevista en Cope Ourense, manifestó que se encuentra en aislamiento domiciliario y aseguró que se encuentra “bien” con “un poco más de catarro hoy pero sin fiebre ni tos, y en casa con las medidas de aislamiento y a esperar”.

El enfermero de la UCI del CHUO señaló que espera que “no vuelva a pasar” porque “una prioridad es cuidar al que cuida” y “nos hemos adaptado lo mejor posible a las condiciones excepcionales y todos arriman el hombro”. Por ello, añadió que “lo mínimo que nos merecemos es que nos den el material necesario para hacer nuestro trabajo correctamente”.