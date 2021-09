La ejecutiva provincial del PSOE de Ourense pide a Noela Blanco "dejar atrás los personalismos"

La ejecutiva provincial del PSOE en Ourense -que preside el secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino-, pide a la ex diputada autonómica Noela Blanco “dejar atrás los personalismos”. Tras formalizar Noela Blanco su precandidatura a encabezar la delegación ourensana en el 40 Congreso Federal del PSOE, la comisión ejecutiva del PSOE de Ourense trasladó a la ex diputada autonómica la “importancia de remar en clave colectiva” y ofrecen integración con una lista que represente a toda la provincia de Ourense. “Son tiempos para buscar la unidad y para arropar al secretario general y presidente del Gobierno y no para buscar protagonismos” explicó la dirección socialista en la provincia de Ourense.