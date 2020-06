La edil de Termalismo afirma que no abrirán las termas públicas hasta tener todas las garantías

La concejala de Termalismo del Concello de Ourense, Flora Moure, aseguró que todavía no tienen fecha para la reapertura al público de las termas públicas de la ciudad de As Burgas en la era COVID-19. En una entrevista en Cope Ourense, Flora Moure aseguró que “la prioridad es la salud de todos los que utilicen las termas” y “ahora no pueden abrirse” ya que son “aguas de manantial y puras que no están tratadas e impiden que tengamos el cien por cien de seguridad”.

Flora Moure señaló que son “prudentes” con el compromiso claro de “cumplir a rajatabla la normativa que marcan las autoridades sanitarias” y recordó que desde el gobierno central “hay una recomendación de finales de mayo que desaconseja el baño en estas instalaciones” por lo que “no pueden abrirse”.

Mientras las pozas públicas de Outariz, A Chavasqueira y O Muiño da Veiga siguen cerradas al público, ya están operativas las Termas de Outariz. La edil de Termalismo señaló que la diferencia entre las termas de pago abiertas y las prospecciones termales públicas es que “las primeras tienen aguas que ya están adaptadas con un sistema de cloración” que, de esta manera, “permite una desinfección continua de las aguas” y así se “garantiza la seguridad sanitaria”.