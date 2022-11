La ex edil de Seguridad de Ourense pedirá en pleno la reprobación de Telmo Ucha

La ex edil de Seguridad del Concello de Ourense y ex edil de Democracia Ourensana, María del Mar Fernández Dibuja, presentó esta mañana una moción solicitando en el pleno municipal la reprobación del actual concejal de Seguridad, Telmo Ucha.





En la moción, resaltó que “Ucha ha tomado el control absoluto de la policía municipal y del cuerpo de bomberos” y “aniquila a los mandos superiores de dichas instituciones, dígase intendente o jefe de bomberos para suplir él directamente las atribuciones funcionarias de los mismos sin tener la suficiente acreditación, formación o experiencia”





La ex concejal de Seguridad indicó que en su etapa “se amplió el número de agentes de policía y bomberos y se modernizaron los vehículos de la policía local” y, sin embargo, “Ucha no ha seguido mi línea de ampliación de las plantillas como solución a la precariedad laboral” y “cambió los cuadrantes horarios del cuerpo y ha incrementado notablemente el número de horas extraordinarias realizadas por los agentes”. “Las horas realizadas fuera de la jornada laboral no solo se han incrementado en número sino también en su importe” destacó la ex edil de Democracia Ourensana, quien pide su reprobación “para que quede patente la incompetente gestión de Telmo Ucha”.