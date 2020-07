La edil de Economía afirma que la crisis del COVID-19 evita agilizar antes la rebaja del impuesto de vehículos

La concejala de Economía y Hacienda del Concello de Ourense, Ana Fernández Morenza, admitió que la crisis del COVID-19 evitó que se tramite este año una rebaja del 40% en el impuesto de vehículos.

En una entrevista en Cope Ourense, la edil de Economía señaló que con el estado de alarma “los plazos estaban suspendidos para todo” y además el gobierno comenzó a trabajar para “poner en marcha medidas en la inmediatez con el impacto de la crisis” por lo que los ciudadanos “si no trabajan no cobran y si no cobran no puedes exigirle un pago de impuestos y lo prioritario fue trasladar el calendario fiscal” con el aplazamiento del pago de impuestos.

En la rebaja del impuesto de vehículos, Ana Fernández Morenza señaló que “los trámites comenzarán en enero de 2021” para llevar a cabo durante este mandato municipal la bajada de un 40% a los ciudadanos en ese impuesto.

“Se tramitará en este mandato esa rebaja y, para ello, hay que modificar la ordenanza y se necesitan informes en una situación anómala y extraña” conluyó la edil de Economía de Ourense.