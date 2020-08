El edificio judicial de Ourense ¡ya tiene ventanas que se pueden abrir!

El edificio de los juzgados de Ourense se ubica en el barrio de O Couto. Esta sede judicial se puede decir que es relativamente nueva, pues se inauguró a principios de 2015, cuando se presentó como un edificio "moderno y singular".

Pero no pasó mucho tiempo desde su apertura hasta que los trabajadores de los juzgados empezaron a quejarse de las deficiencias que presentaba la edificación, a la que calificaban de "ratonera insalubre".

Usuarios y moradores se quejaban de que allí dentro sufrían de sequedad de ojos, garganta y nariz, dolor de cabeza, debilidad... Afirmaban que se trataba de un "edificio enfermo", y lo achacaban a que no había ventilación natural. No era posible ventilar las instalaciones con aire de la calle porque no había ventanas. Las cristaleras de sus fachadas, que se esconden tras el enrejado metálico que cubre todo el edificio, eran cristales que no se podían abrir.

Pero la cosa ha cambiado ya. La Xunta de Galicia ha destinado más de 380.000 euros a mejoras de eficiencia energética en ese edificio de los juzgados ourensanos.

El vicepresidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, visitó las obras que se están llevando a cabo para mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados y la calidad de atención a los ciudadanos que acuden a estos servicios.

Entre esas mejoras destaca la apertura de 87 ventanas, con las que se conseguirá una ventilación natural de todas las oficinas judiciales del inmueble.

Además, para el próximo mes de septiembre está prevista la finalización de la obra con la sustitución del alumbrado por nuevos equipos de tecnología LED, que contribuirá a reducir el consumo anual de energía, así como a reducir las emisiones de CO2.