Edelmiro Martínez Cerredelo, hijo predilecto de Xinzo de Limia

Xinzo de Limia saldó esta mañana su deuda con Edelmiro Martínez Cerredelo, por el valor incalculable de su trabajo de investigación a favor de la historia del ayuntamiento, en un homenaje en el que el salón de plenos se quedó pequeño para albergar tanto cariño, la mejor de las recompensas.

La alcaldesa, Elvira Lama, destacó en su intervención que “una buena parte de los limianos estábamos en deuda contigo, Miro”. El cronista e historiador fue nombrado hijo predilecto y recibió la Medalla del Ayuntamiento. También se le otorgó el acta enmarcado de la sesión plenaria en la que se aprobó por unanimidad el expediente de honor para otorgarle esta distinción a finales del pasado mes de septiembre. El acto contó con la música del director de la Escuela de Banda de Gaitas, Fernando Dopico.

Lama ofreció un emotivo discurso en el que puso en valor el trabajo del cronista local: “Cada libro de Miro es un homenaje a la memoria colectiva de quien desea poner blanco sobre negro a una parte de nosotros mismos. Bien sean fiestas, tradiciones, deporte, cultura, historia o las historias, como decía, de nuestros ancestros”.

El concejal de Cultura, Ramiro Rodríguez, que ejerció de instructor del procedimiento para acreditar los méritos de Martínez Cerredelo, destacó el “valor incalculable” de su bibliografía que recoge “siglos de la historia de nuestro ayuntamiento”. También recordó que a partir del año 2004 comenzó a ahondar en la historia de Xinzo de Limia y comarca, recorriendo incansablemente archivos y bibliotecas, haciendo valiosas aportaciones a la historiografía de Xinzo y de la comarca de la Limia.

Esta importante actividad investigadora dio lugar a publicaciones en diversas revistas y ocho libros que disfrutan del reconocimiento de la ciudadanía, en general, y de historiadores de distintas áreas temáticas. Algunos de ellos son Historia de Xinzo de Limia (2012), El Carnaval de Xinzo de Limia. Tradición. Respeto. Sentimiento (2021) o Historia Musical de Xinzo de Limia (2021).

El homenajeado aseguró que nunca pensó que escribiría ocho libros y numerosos archivos y que su intención fue "solo saber algo de nuestra historia, pero me parecía egoísta no poner a disposición de los vecinos todo el material”. Subrayó también que “es un legado del que me siento orgulloso”. También dedicó emotivas palabras a su familia, en especial “mi compañera de vida María, el apoyo más importante”. Agradeció al equipo de gobierno esta distinción y añadió: “Espero que alguien tome el relevo, porque en Xinzo de Limia hay mucho que investigar”.