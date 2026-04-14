Dos meses y medio después de la aparición de un socavón, reabre al tráfico la calle Pena Trevinca en la ciudad de Ourense
La vía contará con dos carriles de circulación habilitados, uno de subida y otro de bajada, mientras el Concello de Ourense continuará ejecutando las obras de reparación de las aceras
Ourense - Publicado el
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La calle Pena Trevinca reabre hoy al tráfico tras permanecer dos meses y medio cerrada tras la aparición de un socavón. Durante este tiempo desde el pasado 26 de enero el corte de esta calle al tráfico provocó retenciones en el centro de la ciudad porque era una vía muy transitada. Tras su reapertura, la vía cuenta ahora con dos carriles de circulación habilitados, uno de subida y otro de bajada. El Concello de Ourense continuará ejecutando las obras de reparación de las aceras
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