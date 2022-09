El ex alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez aseguró que “me dolió mucho perder el proyecto de Norman Foster y me da pena ver esta estación” del AVE y añadió que “Ourense no se merece esto porque somos la puerta de entrada de Galicia” por lo que “es una pena que se convierta solo en una lugar de subida y bajada del tren"





En una entrevista en Cope Ourense, Francisco Rodríguez manifestó que siente “envidia sana al ver las estaciones intermodales de Santiago o Vigo” mientras que en Ourense “hicieron solo un cobertizo”