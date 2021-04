Doce años de cárcel para el conductor que mató a un motorista en 2019 en Ourense

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a doce años de cárcel al conductor que en septiembre de 2019 mató a un motorista de 37 años cuando circulaba a 125 km/h por un tramo limitado a 60 km/h en la N-525 a su paso por la ciudad de Ourense.

El Tribunal considera que el acusado, que además conducía sin carné porque había sido privado del permiso durante dos años, es culpable de los delitos de homicidio, conducción temeraria y conducción sin carné y, además de la pena de prisión, le impone la de privación del permiso de conducción durante seis años.

Los jueces de la Audiencia Provincial ourensana señalan en la sentencia que el condenado, después de realizar una maniobra temeraria y arrollar al motorista que le precedía, aceleró la marcha, por lo que “el conductor de la motocicleta resultó envuelto y atrapado en los bajos del Audi que conducía el acusado, durante una distancia aproximada de 50 metros".

Y subrayan los magistrados que el sospechoso, que entonces tenía 36 años," no sólo no frenó el coche al impactar violentamente con la motocicleta, sino que aceleró y arrastró brutalmente al motociclista, lo que a buen seguro le causó la muerte”.

En el relato de la sentencia, el Tribunal ourensano asegura que el condenado, que percibió que llevaba arrastrada a la víctima bajo el coche y no frenó, “antepuso su propósito de no ser descubierto (por hallarse privado del permiso de conducir) a aminorar el daño físico a un tercero”, y manifiestan los jueces que, pese a las “reiteradas advertencias” de su copiloto, no detuvo el coche.