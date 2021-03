El doble cribado detecta 3 casos de Covid-19 en A Mezquita y ninguno en A Gudiña

El cribado aleatorio para detectar casos asintomáticos de Covid-19 en los ayuntamientos de A Gudiña y A Mezquita arroja datos preocupantes en este último municipio, donde se localizaron 3 nuevos casos positivos entre la población que se sometió a las pruebas PCR.

Al muestreo de A Mezquita acudieron 312 vecinos, de entre 18 y 74 años, lo que representa el 70% de la población. De esas pruebas PCR, se localizaron 3 positivos asintomáticos, que han elevado la incidencia acumulada a cerca de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Una cifra que dobla la barrera de los 500 casos que la Xunta de Galicia estima oportuna para establecer limitaciones de movimiento en los municipios afectados.

El alcalde de A Mezquita, Rafael Pérez, mostró su preocupación por los resultados, en una entrevista en el programa local de Herrera en Cope, señalando que, “en un ayuntamiento pequeño es una cifra a tener muy en cuenta y nos preocupa, porque llevábamos mucho tiempo con muy pocos casos, moviéndonos entre 1 y 3 positivos, como mucho”. "Pido mucha responsabilidad a todos", añadió el alcalde de A Mezquita

A diferencia de este municipio, el cribado realizado en el pabellón de deportes de A Gudiña no aumentó la incidencia, ya que no se detectaron positivos entre las 364 pruebas PCR. El alcalde, José María Lago, se mostró cauto al conocer los resultados del muestreo. “No podemos confiarnos, porque no saliera ningún caso positivo y hay que seguir comportándose con responsabilidad”, dijo esta mañana el regidor de A Gudiña, un día antes de que reabra la hostelería, después de que el comité clínico que asesora al Sergas haya decidido levantar las restricciones en este ayuntamiento