La Diputación de Ourense y la Xunta dotan de maquinaria a nueve concellos para la prevención de incendios

La Diputación de Ourense y la Xunta de Galicia dotan de maquinaria a nueve concellos de la provincia para la prevención de incendios forestales. El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y el conselleiro do Medio Rural, José González, participaron en la entrega de tractores para la prevención de incendios. Un convenio de colaboración entre las tres administraciones -local, provincial y autonómica- permite la cesión de maquinaria destinada a esta función en los municipios de Boborás, Lobeira, Esgos, Oímbra, San Xoán de Río, A Teixeira, Avión, Trasmiras y Viana do Bolo. Manuel Baltar indicó que la Diputación de Ourense es el “único de los gobiernos provinciales gallegos acogido a este convenio con la Consellería do Medio Rural” lo que “demuestra que la planificación y la previsión son ejes estratégicos de nuestra gestión”.





El conselleiro do Medio Rural agradeció la implicación de la Diputación de Ourense en la prevención de incendios forestales.