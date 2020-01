Díaz Mouteira resalta en FITUR que Carballiño y O Ribeiro unifican termalismo y enogastronomía

La delegada territorial de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, destacó hoy que el geodestino O Carballiño-O Ribeiro es un destino que “aglutina lo mejor de la Galicia interior y en el que el Gobierno gallego cree y apuesta”.

Marisol Díaz Mouteira destacó en FITUR las “numerosas fiestas que se celebran en estas tierras, algunas íntimamente ligadas con la gastronomía”. En este sentido, incidió en que este geodestino turístico aglutina tres de las cerca de 120 fiestas de interés turístico gallego y dos de las 12 fiestas de interés turístico nacional de las que disfruta Galicia. Mouteira se refirió a la Festa do Pulpo en Carballiño, Festa da Istoria en Ribadavia, Festa do Pemento en Arnoia, Festa do Pan de Cea en Cea o Feira do Viño do Ribeiro en Ribadavia.

La delegada territorial de la Xunta en Ourense recalcó que este geodestino acoge en su territorio la Denominación de Origen vitivinícola O Ribeiro, la más antigua de Galicia y una de las primeras reconocidas en España.