Díaz Abella lamenta la "falta de diálogo" de Jacome sobre el gasto de la carrera do San Martiño

La edil de Política Social e Igualdad del Concello de Ourense, Eugenia Díaz Abella, aseguró que su concejalía no asumirá los costes de la atleta olímpica en la carrera popular do San Martiño.





En una entrevista en Cope Ourense, señaló que “no existió diálogo” con el alcalde de Ourense que “ni me llamó” y me envía una providencia para que “inicie un expediente por importe de 18.000 euros para actividades de la promoción de la mujer pero no dice que es ni para la carrera popular do San Martiño ni me da una fecha”.





Este asunto supone una nueva polémica en el gobierno de Ourense, formado por DO y PP. Díaz Abella señaló que “de viernes a domingo no se puede realizar un trámite administrativo” porque “parte de una providencia pero tiene un recorrido”. La edil popular manifestó que “soy responsable del trabajo que se me encomienda” pero este asunto “no depende de mi concejalía”.