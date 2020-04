El día a día de los futbolistas ourensanos nada tiene que ver con lo que era su vida antes del confinamiento

Mirando hacia el futuro, pero sin fecha de regreso. Así se encuentran los diferentes jugadores ourensanos, que no saben si la competición se reanudará o se dará por terminada.

Rubén Arce, delantero de la UD Ourense, afirma que le cuesta llevarlo ya que “desde el jueves 12 de marzo apenas salí un par de veces de casa. Aunque no me puedo quejar ya que vivo con mis padres y mi hermano y en una casa con jardín, lo que lo hace más llevadero. Aunque sí que es verdad que a veces le das vueltas a la cabeza, pero no queda más remedio que aguantar y esperar que acabe esta pesadilla”.

Vídeo Diego Vieytes, defensa de la UD Ourense

Muy diferente es el caso de su compañero de equipo Diego Vieytes. “El vivir en un piso, y más como es nuestro caso, sin terraza ni balcón lo hace más complicado, pero qué se le va hacer”. Aunque tiene poco tiempo para aburrirse ya que “mi hijo Luca, que tiene 19 meses nos ocupa mucho tiempo. Pasamos de apenas verle, ya que entre el trabajo y el fútbol se pasaba el día en la guardería y con los abuelos, a que ahora estamos con él las 24 horas del día, y él está feliz”. Y es que su caso es aún más particular: tanto él, que trabaja como higienista dental, como su mujer Verónica que es dentista en otra clínica, se han visto envueltos en un ERTE que todavía está pendiente de aprobación. “Nuestras profesiones son muy arriesgadas ya que no puedes trabajar a un metro del paciente. Además la gente tiene miedo a la hora de acudir a los centros”. Mucho le ha cambiado la vida.

Iago Fernández, defensa del CD Arenteiro

En el Arenteiro más de lo mismo. El defensa Iago Fernández es natural de O Barco, pero se quedó en Ourense. “Tomé esa decisión ya que, aparte que aún trabajé dos días más desde el estado de alarma, mis padres que están con mis abuelos son mayores y preferí no arriesgar y quedarme en casa”. Su caso es singular ya que casi siempre está solo. “Comparto piso con Borja, el portero del At. Arnoia, pero él sigue trabajando y apenas lo veo a la hora de comer o por la noche”.

Albertito, centrocampista del CD Arenteiro

En el equipo verde también juega Alberto Novoa, conocido como Albertito. Su caso es diferente ya que está en casa “con mi madre y mi hermano Alejandro, y el encierro se lleva mucho mejor”. Reconoce que entrena más que otros ya que “además de hacer lo que nos manda el preparador físico del Arenteiro, mi hermano se encarga de la preparación del Racing Villalbés, con lo que hago dos sesiones de entrenamiento al día”.

Todos coinciden en afirmar que no saben si volverán a jugar en la actual temporada, ya que en categorías como la Tercera División es más complicado que el fútbol profesional. Además, mucha gente trabaja con lo que jugar por la semana sería más complicado. En todo caso tienen muy claro que el fútbol ha pasado a un segundo plano y ahora lo importante es la salud de las personas.