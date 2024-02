"Me detectaron la enfermedad el día anterior al bautizo de mi hija y se me vino el mundo encima"

Rosa Elena Vila padece miocardiopatía hipertrófica y se le diagnosticó el día anterior al bautizo de su niña de seis meses por lo que tuvo que suspender la celebración. En una entrevista en Cope Ourense, recuerda ese día “que se vino el mundo abajo”.





“Era un viernes y, al día siguiente, tenía el bautizo de mi hija de seis meses, y yo llorando porque tenía el bautizo pero no me quedó otro remedio que suspenderlo pero gracias a Dios me lo detectaron a tiempo y posteriormente pude bautizarla” resaltó Rosa Elena Vila.





En una entrevista en Cope Ourense indicó que “asocias marcapasos con gente mayor o marcapasos con gente con problemas cardíacos y me veo con 25 años en lo mejor de mi vida personal y profesional con una niña de seis meses y te dicen que tienes una enfemerdad hereditaria, genética que no tiene cura y se me viene el mundo abajo”





Rosa Elena Vila indicó que “tenía 25 años cuando me pusieron un marcapasos” y “al final fui afortunada porque hay mucha gente que aparece muerta tras muerte súbita”





Han pasado 20 años desde el inicio de su enfermedad y, en septiembre de 2023, “tuve un empeoramiento y lo achacaba al estrés del día a día con el trabajo, la casa pero empeoró la calidad de vida y decidieron los médicos suplantar el marcapasos por un aparato más completo y hace un mes que estoy recién operada”.





Rosa señaló que son habituales los síncopes ya que “estás de repente en un lugar, te caes y si tienes suerte vuelves en sí y las constantes vitales vuelven a ser normales”.





1 de cada 500 personas en España podría estar afectada por esta dolencia sin saberlo y puede provocar muerte súbita por lo que supone la primera causa de fallecimiento repentino en menores de 35 años.





Rosa Elena Vila forma parte de la directiva de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica. En Cope Ourense, manifestó que en estos 20 años de dolencia “lo que más me costó día a día fue a nivel psicológico porque no me veía con 25 años con un marcapasos pero hoy creo que tuve suerte”