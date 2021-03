El desvío de la Sala del 091 de Ourense a A Coruña deja llamadas sin atender, según denuncia el SUP

“Ayer fue un día triste para la Policía Nacional, un servicio con 60 años de vida cerraba sus líneas en las Comisarías de Ourense y de Lugo, trasladándose definitivamente la Jefatura Superior de A Coruña. Este paso atrás en el servicio al ciudadano, se ejecutó con improvisación a pesar de que la medida se conocía hace más de un año”. De esta forma, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) confirmaba el cierre de las salas del 091 (Centro Inteligente de Mando de Comunicación y Control – Cimacc 091) en las comisarías de ambas ciudades, donde cada mes se recibían casi 5.000 llamadas.

En un comunicado, el sindicato policial denuncia que la Sala de A Coruña acogió el servicio sin incrementar el personal necesario, lo que ha provocado el incremento de carga de trabajo de los operadores con llamadas que no pudieron ser atendidas. Además, explica que en la Comisaría ourensana, y también en la de Lugo, se detectó falta de información sobre el nuevo método de trabajo y de procedimientos.

Desde el SUP se critica, igualmente, que la Dirección General de Policía no haya incluido en el Concurso General de Méritos las necesidades de la plantilla de A Coruña, convocando "únicamente y a última hora 14 plazas en comisión de servicio, no resueltas todavía, en las que solo han podido participar los funcionarios destinados en Galicia, cuando la forma de provisión reglamentaria es el Concurso General de Méritos y no la comisión de servicio".

En el comunicado emitido por el sindicato policial señalan que echan en falta “un gesto de agradecimiento hacia los compañeros afectados por parte de los responsables de las plantillas que suprimen el servicio. Personal que será adscrito a otros servicios, viendo perjudicadas sus condiciones laborales y económicas, en algunos casos", advierte el SUP, que pide para los operadores de estas salas "el reconocimiento de especialidad, con un Catálogo propio y un Complemento Específico Singular acorde a sus funciones".

EL CIERRE ES UN "ERROR GRAVÍSIMO" PARA EL PP DE OURENSE

El presidente del Partido Popular en Ourense, Jesús Vázquez, manifiesta en un comunicado que “el Gobierno de Sánchez culmina su desprecio a los vecinos de Ourense con el cierre de la Sala del 091 de la Policía Nacional. Estamos ante un error gravísimo que nunca quisieron corregir, aun sabiendo que la atención policial se verá resentida”.