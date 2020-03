El deporte ourensano sigue paralizado y en espera de lo que pueda suceder en el futuro

El deporte en general y el ourensano en particular sigue esperando noticias que no llegan. Mientras, tratan de acostumbrarse poco a poco a una nueva e inesperada situación que les ha tocado vivir. Es algo que nunca había sucedido y nadie se atreve a pronosticar lo que puede deparar el futuro, ya no sólo en el aspecto deportivo sino también en la vida diaria.

Por ahora las competiciones se han paralizado todas, los equipos han dejado de entrenar y las instalaciones permanecen cerradas a cal y canto. Total que sólo queda paciencia, mucha paciencia para llevar la situación, cada uno como mejor pueda. Por que todos los indicios hacen pensar que todavía va para largo. Como muestra un ejemplo del día de ayer. La liga ACB decidió en el día de ayer suspender la competición hasta el próximo 24 de abril. Visto lo visto, el resto de deportes tendrán que ir por el mismo camino.

En los equipos ourensanos, más profesionales y donde muchos jugadores son de fuera de nuestra provincia, han comenzado a regresar a sus casas. Sobre todo los que son de Galicia o sitios más o menos cercanos. El resto sigue esperando noticias, en casa. Siguiendo las numerosas recomendaciones que nos dan los expertos para evitar que esta pandemia vaya a menos. Y recordando que la mejor vacuna del coronavirus somo nosotros con nuestra responsabilidad.