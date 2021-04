77 denuncias en una semana en la ciudad de Ourense por incumplimientos de las medidas frente al COVID-19

La Policía Local tramita 77 denuncias en la ciudad de Ourense por incumplir las medidas frente al COVID-19 del 5 al 11 de abril. Según informó la Policía Local, la mayor parte de las denuncias, un total de 62, fueron por incumplir el toque de queda. Además, los agentes tramitaron 7 denuncias por encontrar grupos de personas en espacios privados exclusivamente a convivientes, 4 denuncias por no respetar la distancia de seguridad, 2 sanciones por no usar la mascarilla, 1 por no respetar un local de hostelería el horario de cese de actividad y 1 denuncia por botellón.