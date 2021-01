Denuncian la tala de la araucaria plantada por Otero Pedrayo en Ourense

La Asociación Amigas das Árbores ha denunciado la tala de una araucaria "que llevaba muchos años viviendo al lado del Museo Arqueolóxico de Ourense y del busto dedicado a Jesús Ferro Couselo".

Según algunas crónicas, el árbol había sido plantado por Ramón Otero Pedrayo, "lo que hacía que estuviera relacionado con la intelectualidad de la Xeración Nós", señala la asociación.

Así lucía la araucaria ante el Museo Arqueológico antes de su tala (IMAGEN: Google Street View)

El colectivo ecologista afirma que "en Ourense y en Galicia hay una 'pandemia arboricida' que intentarán frenar, ya que está eliminando árboles de valor histórico y patrimonial insustituíbles", y acusa a los responsables de no tener ni sensibilidad, ni cultura, de no querer a la ciudad y de "no respetar la herencia que con cariño nos dejaron nuestros antepasados, estropeando el patrimonio vivo y el patrimonio etnográfico y cultural de Galicia con la connivencia de la mayoría de la sociedad".