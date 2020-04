Denuncian a un hombre por circular sin permiso en regla y luego lo detienen por desobedecer a los policías

Agentes de la Policía Local interceptaron dos veces a la misma persona y procedieron a denunciarla, por primera vez, al circular irregularmente y sin permiso y, en una segunda ocasión, procedieron a detenerla por desobedecer a los agentes e incumplir el estado de alarma.

Los hechos tuvieron lugar la pasada noche en varias calles de la ciudad de Ourense. Según informó la Policía Local, una patrulla de servicio por la calle Pardo de Cela en prevención del cumplimiento del estado de alarma fue advertida por un ciudadano sobre una furgoneta que circulaba sin respetar los semáforos en rojo. Los agentes la observaron en la calle Sáenz Díez y comprobaron que no respetaba la red semafórica y la interceptaron en el Pabellón de Os Remedios. Los agentes comprobaron que el conductor, de 46 años y vecino de Ourense, no tenía en regla el carné de conducir por lo que fue denunciado por las infracciones de tráfico y no cumplir el confinamiento del estado de alarma. En el coche hallaron un hacha y un mazo de grandes dimensiones.

Posteriormente, otra patrulla policial detectó a la misma persona en la confluencia del Puente Romano con la Avenida de As Caldas y, a pesar de que los agentes le insistieron en que debía volver a casa, el varón desoyó las peticiones y, muy alterado y gritando, llegó a escupir y amenazar gravemente a los policías. Tras no deponer su actitud y mostrarse más agresivo, los policiales procedieron a su detención.