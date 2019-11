La denominación de origen Monterrei se suma al proyecto "Latexos do Rural", que dirige el actor Rubén Riós

La Denominación de Origen Monterrei estará presente en las jornadas ‘Latexos do Rural’, organizadas por el actor y director Rubén Riós, que se celebran este fin de semana en el ayuntamiento de Riós. Una iniciativa que surge para poner en valor la creatividad de la mujer rural a través de la música, la literatura, la fotografía y otras disciplinas, con un claro objetivo de atraer a profesionales de distintos ámbitos a la llamada ‘España vacía’, para reconocer su trabajo así como el impacto social del mismo en la población.

Para colaborar con el proyecto de Rubén Riós, doce de las 27 bodegas de la D.O. Monterrei aportarán vino para la misma. En esta ocasión las bodegas participantes serán: Ladairo, Gargalo, Terras do Cigarrón, José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Crego e Monaguillo, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo) y Trasdovento.

Las jornadas de ‘Latexos do Rural’ contarán con varias actividades, como la exposición As Nosas de Pily Reñones, acto de reconocimiento a la Banda de Gaitas, la coral Cantarela, Os da Trisca y el grupo instrumental de Riós, presentación del libro A misa das naufragadas de José Romero P. Seguín, la Ruta do Talento (en la que se homenajeará al Padre Ángel y Sylvana Mestre) o actuaciones musicales, entre otras. “Esta colaboración tiene por objeto ayudar a visibilizar el mundo rural, y fundamentalmente el papel de la mujer, un papel que desde luego en la Galicia rural ha sido esencial tanto a nivel laboral como emocional. Son y han sido las que lucharon por mantener ‘a terra galega viva e produtiva’”, destaca la presidenta del C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva.