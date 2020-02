La denominación de origen Monterrei y la Ruta del Vino estarán presentes en Xantar

La Denominación de Origen Monterrei y la Ruta do Viño Monterrei estarán presente en la 21ª edición de Xantar, que se celebrará del 05 al 09 de febrero en Expourense.

La participación en esta feria gastronómica, la única de Turismo Gastronómico recogida en el calendario oficial de Ferias Comerciales Internacionales de la Secretaría de Estado de Comercio, tiene por objetivo dar a conocer los blancos y tintos que se elaboran en el territorio, sus características y peculiaridades, patrimonio patrimonial y natural, además de reforzar la imagen de marca de Monterrei. Todo ello para llegar a los diferentes sectores presentes en este foro como prensa especializada, bloggers, sector de hostelería, restauración o distribución, entre otros.

La D.O. Monterrei: Túnel del Vino y cata comentada

En la iniciativa del Túnel del Vino de Xantar estarán presentes las siguientes bodegas y marcas de la D.O. Monterrei: Terras do Cigarrón S.L. (Mara Martín y Terras do Cigarrón), Trasdovento S.L. (Trasdovento Godello-Treixadura), Pazo das Tapias S.L. (Alma de Blanco, Alma de Tinto, Alma de Autor Blanco y Alma de Autor Tinto), Tabú S.L.N.E. (Stibadia Godello y Stibadia Mencía), Pazos del Rey S.L. (Pazo de Monterrey Godello y Pazo de Monterrey Mencía), Ladairo S.L. (Ladairo Godello-Treixadura y Ladairo Mencía-Araúxa), Gargalo S.L. (Gargalo Godello y Gargalo Mencía & Araúxa), Vinos Lara (Terra Tamagani Godello), Triay Adegas de Oímbra S.L. (Triay Godello-Treixadura y Triay Mencía), y Alba Al-Bar S.L. (Galván Godello-Treixadura) Asimismo, los vinos de la D.O. Monterrei estarán presentes maridando los platos elaborados con productos de calidad de Galicia en los showcookings de Xantar.

También en el marco de las acciones promovidas en este salón, y dentro del XIV Encuentro Internacional sobre Gastronomía Saludable y Sostenible, tendrá lugar una cata de vinos de Monterrei. La misma será impartida por el director técnico de la D.O, Luis Miguel López Núñez, el viernes 07 de febrero a las 12 horas, en el Aula de Cata de Xantar.

Ruta do Viño Monterrei

Por otro lado, y con el objeto de dar a conocer las entidades, actividades y recursos con los que cuenta la Ruta do Viño Monterrei, se realizará el miércoles 05 de febrero, a las 20.30 horas, la presentación ‘Monterrei: la entrada a Galicia’.

“Xantar constituye un escaparate prioritario para presentar nuestros vinos y nuestro territorio, que permite mostrar la apuesta por la calidad en Monterrei, no sólo en sector de bodegas y viticultores sino también en el del turismo, hostelería y restauración”, manifiesta Lara Da Silva, presidenta del C.R.D.O. Monterrei y Asociación Ruta do Viño Monterrei, respectivamente.