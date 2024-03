La denominación de origen Monterrei estará presente, un año más, en la celebración de la Feria del Lázaro, que tendrá lugar este fin de semana en Verín. El Consello Regulador contará con un espacio propio donde ofrecerá información de la denominación, características edafoclimáticas, variedades de uva o peculiaridades de los blancos y tintos, entre otras cuestiones.

Además, los que se acerquen a este espacio promocional también podrán degustar los vinos de la denominación. En esta ocasión estarán presentes hasta 38 referencias de un total de 19 bodegas de Monterrei. Las bodegas que forman parte de esta iniciativa son: Trasdovento, Abeledos, Ladairo, Tabú, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Crego e Monaguillo, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Gargalo, José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Manuel Regueiro García (Serra de Alén), Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Pazo de Valdeconde, Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Pazos del Rey, José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), Franco Basalo (Estela do Val) y Manuel Vázquez Losada.

En la jornada del sábado se celebrará la actividad “Sabores con Sostibilidade. Unha viaxe sensorial cos viños da D.O. Monterrei”, a las 13 horas, impartida por el director técnico del Consello Regulador, Miguel López, y contará con la colaboración de Begoña Vázquez (O Regueiro da Cova). Y ya el domingo, turno para la iniciativa “Cata Doce de Monterrei”, a las 12.30 horas, a cargo de Natalia González, secretaria-técnica de promoción del Consello Regulador.

“La asistencia a esta feria nos permite acercar los vinos de la denominación a los consumidores más próximos, estrechar lazos entre público final y sector elaborador, además de mostrar las potencialidades de nuestros vinos en las diferentes actividades enogastronómicas programadas”, indica Jonatás Gago García, presidente de la entidad