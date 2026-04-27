Daniela, la niña de Ourense candidata a representar a Portugal en Eurovisión Junior: "Vivo una experiencia irrepetible y es mi sueño"

Daniela González tiene 10 años, es de Maceda y podría convertirse en la candidata de Portugal a Eurovisión Junior. La niña empezó a cantar a los 3 años de edad canciones como “Por qué te vas” o “Resistiré”, canta todos los días en casa o en el coche, y durante el confinamiento salía todos los días a cantar al balcón y los vecinos le aplaudían. “Allí me di cuenta que cantar era lo mío” destacó en una entrevista en COPE Ourense.

Daniela se apuntó a La Voz Kids España pero se quedó en los asaltos y le dijo a su familia si podía ir a la Voz Kids Portugal. Fue un paso determinante en su vida porque su felicidad es plena. Con sus actuaciones con la canción “La Cigarra” emocionó al público y al jurado.

experiencia irrepetible

La niña de Maceda afirmó que antes de actuar “sientes nervios” pero “lo paso muy bien”. En una entrevista en COPE Ourense, indicó que es una “experiencia irrepetible porque nunca tuve una experiencia tan buena”.

Al preguntarle sobre su sueño en el futuro, Daniel lo tiene claro: “Poder representar a Portugal en Eurovisión Junior” Es la ilusión de una niña de Maceda que sigue dando pasos firmes en la Voz Kids deslumbrando en Portugal con su forma de cantar.