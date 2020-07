Cuarenta marcas de vinos de la comarca de Monterrei se promocionan en A Coruña

El Aula de Cata Paadin será testigo, el próximo lunes 06 de julio, de la realización de un Túnel del Vino con un total de 39 marcas, pertenecientes a 21 bodegas incluidas en la denominación de origen Monterrei. A lo largo de dos turnos (uno de 12 a 14.30 horas, y otro entre las 17 y 21 horas), y extremando las medidas higiénico-sanitarias exigidas, profesionales del canal HORECA, sumilleres; así como alumnos y docentes de centros de hostelería y medios de comunicación se darán cita en este espacio para descubrir las peculiaridades de los blancos y tintos de Monterrei.

Los participantes en el túnel conocerán las características de suelo y clima del territorio, tipologías de vinos, variedades de uva y la tradición e historia vitivinícola de la comarca de Monterrei, la zona de Galicia que alberga una mayor concentración de lagares rupestres.

Por otro lado, también podrán descubrir el producto que se elabora en la denominación, de la mano de las 21 bodegas que formarán parte de esta iniciativa: Ladairo, Pazos del Rey, Gargalo, José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), Crego e Monaguillo, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Pazo de Valdeconde, Castro de Lobarzán, Manuel Vázquez Losada, Terrae Monterrei (Adegas Terrae) y Triay Adegas de Oímbra.

Para participar en el Túnel de Vino de la D.O. Monterrei en A Coruña será necesario confirmar asistencia en el teléfono 678 577 933 o info@paadin.es, a fin de controlar el aforo.

“Esta acción está destinada a dar a conocer nuestro territorio, historia y producto, así como reforzar nuestra imagen de marca”, indica la presidenta del C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva. Además, “esta iniciativa permite que retomemos el ciclo de acciones promocionales programadas para este año, y que permitirá que nuestros blancos y tintos lleguen a ciudades como Barcelona, Santander, Bilbao o Vigo, entre otras”. “Ahora más que nunca es el momento de consumir vino con denominación de origen Monterrei y apoyar a aquellos que llevan años apostando y arriesgando por el rural gallego”, concluye la presidenta.