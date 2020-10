El cruceiro do Outo do Cumial será restaurado

El Concello de Ourense va a restaurar el cruceiro do Outo do Cumial, ubicado en el cruce entre la carretera N-525 y la carretera local a Rairo, en el Alto do Cumial.

La restauración consistirá en el desmontaje de determinadas piezas para poder eliminar el mortero de cemento y el hierro, la limpieza y nuevamente el montaje utilizando materiales que no se oxiden y mejoren la estética del cruceiro.

Con esta actuación se pretende destacar este bien, catalogado como tal en el Plan Xeral de 2003 que, aunque está anulado, permite conservar la protección que se le dio en su día.

El cruceiro se encuentra actualmente protegido por las obras de rehabilitación que la Consellería de Infraestruturas está realizando en la casa del legoeiro y la mejora e integración paisajística en el entorno del Camino de Santiago.