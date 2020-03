Coronavirus: llamamiento de "tranquilidad" a los padres de alumnos del colegio Salesianos en Ourense

"Las autoridades sanitarias aseguran que en este centro escolar no hay nada de qué preocuparse", así lo ha señalado el director del Colegio María Auxiliadora Salesianos de Ourense, a la espera de sea ratificado el caso de coronavirus en una profesora de este centro escolar, que regresó hace 10 días de Venecia e impartió clases con normalidad hasta el pasado viernes cuando, por la noche, notó que tenía fiebre y acudió a un centro sanitario.

Lupiciano Peña quiere transmitir un mensaje de tranquilidad absoluta a los padres y a la comunidad educativa: "el positivo de la profesora se realizó después de tener síntomas, los síntomas los manifestó fuera del centro escolar y, según nos dice Sanidad, no hay ningún protocolo que aplicar a los niños ni a la comunidad educativa porque no estuvo en contacto con ellos una vez que tuvo los síntomas. Lo que vamos a hacer en el centro es reforzar la limpieza, pero no porque sea necesario, sino por la tranquilidad del personal", señaló.

El responsable del centro educativo hace un llamamiento de tranquilidad a los padres asegurando que no hay motivo para no enviar a los niños a clase: "hay clases en los que han faltado muchos niños. En los grupos de la ESO calculo que han faltado un 20 por ciento de los alumnos. Confío que cuando la gente esté informada y actúe con un poco de racionalidad en vez de dejarse llevar por el histerismo, las cosas volverán a su cauce fácilmente", comentó Lupiciano Peña.

El director del colegio de los Salesianos mantuvo esta mañana una reunión con cuatro padres del Consello Escolar, el presidente del ANPA y miembros del equipo directivo para explicarles la situación. Dice Lupiciano Peña que, lo peor es la información que se está transmitiendo entre los padres: "porque hablan entre ellos a través de Whatsapp y están tomando decisiones que no son acertadas. No hay motivo para que los padres no manden a los niños al colegio", ha señalado.