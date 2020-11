Convocada una concentración en Verín para defender al "expedientado" jefe de Ginecología

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la comarca de Monterrei ha convocado para el próximo lunes, a las 11.00 horas de la mañana, una concentración delante del hospital comarcal de Verín, en apoyo del jefe del servicio de ginecología, Javier Castrillo, al que el Sergas le ha abierto un expediente disciplinario. La fecha no ha sido elegida al azar. El 30 de noviembre se cumplirá un año de la gran manifestación por las calles de Verín para exigir la reapertura del paritorio. Un año después, el "Verín no se pecha", dará paso al "Castrillo non se toca", como consigna para la manifestación del próximo lunes, delante del hospital comarcal.

La portavoz de la plataforma, Aurora Sora, pidió esta tarde el cese del gerente del área sanitaria de Ourense, Félix Rubial, “por no saber defender a los trabajadores, demostrando una actitud vengativa y llena de represalias contra un gran profesional”. Según Aurora Sola, la apertura del expediente obedece a que el gerente "nunca admitió" que toda una comarca consiguiese la reapertura del servicio, y ahora “arremete contra una de las caras visibles de ese lucha por mantener el paritorio”.

Desde que se restableció el servicio, se han producido más de un centenar de partos en el Hospital de Verín, “muy por encima de las estadísticas con las que querían justificar el cierre de la unidad y que echa por tierra uno de los argumentos esgrimidos por las autoridades sanitarias”, señaló la portavoz de la Plataforma.

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se refirió hoy al "expediente Castrillo", afirmando que “hay un proceso administrativo, derivado de la denuncia de una especialista pediatra, que consideró no acertado el tratamiento que este profesional le dio delante de una familia”. Comesaña asegura que el Sergas “tiene mecanismos de inspección, con rigor, método y garantías para resolver estas situaciones”. Según el conselleiro de Sanidad, “el proceso se inició en diciembre de 2019, escuchando a todas las partes. El doctor Castrillo podrá alegar lo que considere”, concluye.