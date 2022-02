El PP considera que "nunca se deben suspender buses al perímetro rural" de Ourense

El PP aboga por reforzar y no suprimir los servicios de buses en la ciudad de Ourense. La portavoz del PP en el Concello de Ourense, Flora Moure, indicó que “existen quejas” de vecinos fundamentalmente del perímetro rural por la supresión de servicios. Flora Moure considera que “nunca se deben suspender buses al perímetro rural” porque es un “servicio importante” y pidió a las asociaciones de vecinos que trasladen sus propuestas. “Es verdad que habrá que realizar valoraciones sobre horarios de las líneas porque en fines de semana puede existir menos afluencia ya que los niños no van al colegio o los vecinos no van al centro de salud pero es un servicio importantísimo” recalcó la portavoz del PP en una entrevista en Cope Ourense.





Flora Moure indicó que las líneas “no están muy actualizadas” ya que “la ciudad creció a distintos barrios y es necesario tener frecuencias en la zona de O Couto y Reza, ante el incremento de edificación en ese lugar, o la zona de San Francisco, por el aumento de personas a la Biblioteca Pública”.