Conciertos y eventos deportivos cubrirán la época estival en la Estación de Montaña Manzaneda

Terminada la época invernal en la Estación de Montaña de Manzaneda, que pudo abrir sus instalaciones de esquí y snowboard durante 6 fines de semanas consecutivos, llega la temporada estival con una actividad deportiva y de ocio frenética.

La estación, acogerá las próximas 9 semanas de los meses julio y agosto una veintena de eventos deportivos y musicales. De viernes a domingo se podrán disfrutar de actividades deportivas como rocódromo infantil, varios campos de paintball, rutas en bicicletas eléctricas o parques infantiles de multiaventura.

La actividad deportiva se complementa cada sábado con el ciclo de conciertos “Ellas cantan” compuesto por diferentes grupos liderados por mujeres. Desde el 1 de julio hasta el 26 de agosto pasarán por las instalaciones grupos como Haban Feeling, Law, Isaura & CO, Soul&Roll, Carolina Rubirosa, Failim, Alo Jazz y Two in the mirrow.