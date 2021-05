El Concello de Ourense obliga a los bomberos a ir al juzgado para que puedan cobrar unos pluses

Pese a que una sentencia del Tribunal Supremo declara el derecho de los bomberos del Concello de Ourense a percibir los pluses de festividad y nocturnidad durante las vacaciones, estos trabajadores municipales siguen teniendo problemas para recibir dichos pluses.

Los bomberos de Ourense denuncian en un comunicado que el Grupo de Gobierno les obliga a acudir, individualmente, a los juzgados para hacer efectivo ese derecho y, precisamente, hace unos días, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense ha publicado 8 sentencias favorables a los bomberos en las que reconoce que “las retribuciones por dichos servicios prestados por la noche (plus de nocturnidad) o en día festivo (plus de festividad) no obedecen a una finalidad de gratificar por un servicio extraordinario ajeno a la jornada normal de trabajo y de carácter eventual. Al contrario, se trata de una característica del propio puesto de trabajo, de una retribución ordinaria por los servicios que se prestan regularmente".

La sentencia puntualiza que "al no tener el carácter de gratificación sino de complemento, que retribuye las singulares condiciones del puesto de trabajo, el importe de los expresados pluses no pueden ser detraídos de la retribución durante el mes de vacaciones”.

Además, el Juzgado ourensano condena al Ayuntamiento a "abonar la cantidad correspondiente a los atrasos generados en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 más los intereses legales desde la fecha de la reclamación en vía administrativa" en una de las ocho sentencias emitidas; en otra reconoce los asuntos propios y en una tercera, reconoce diferencias en Incapacidad Temporal.

Los bomberos recuerdan que en la Mesa de negociación celebrada el pasado mes de noviembre, el Gobierno de Jácome se comprometió a resolver las reclamaciones presentadas por los trabajadores en base a la sentencia del Tribunal Supremo.