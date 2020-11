El Concello de Ourense licita obras para el acondicionamiento de varias calles por 2,2 millones de euros

La Xunta de Goberno del Ayuntamiento de Ourense ha aprobado los expedientes para la contratación de seis obras de mejora y acondicionamiento de calles situadas en diferentes barrios y en el perímetro rural de la ciudad, por importe de 2.279.000 euros.

Se trata de la rehabilitación del firme de la rúa Leiras Pulpeiro, en Mariñamansa, donde se invertirán 161.500 euros; el acondicionamiento del campo do Outeiro y la rúa Outeiro, en Velle, presupuestado en 426.000 euros; la rúa Miradoiro, cerca de O Ceboliño, con un presupuesto de 555.000 euros; la reparación de pavimentos y acabados en la rúa Remedios, en el barrio de O Couto, presupuestada en 92.000 euros; y el acondicionamiento de la rúa Salto do Can y la rúa Carballo, al que se dedicarán 920.000 euros; y, por último, la adecuación de las rúas Enxido y Ousende, e Cabeza de Vaca, donde se invertirán 123.000 euros.

La Xunta de Goberno aprobó la pasada semana la inversión de 1,5 millones de euros para realizar distintas intervenciones en los barrios de Covadonga, O Pino, Ribeira de Canedo, Seixalbo y en el paseo fluvial de Oira. Así pues, con las aprobadas hoy, el Concello de Ourense invertirá de 3,8 millones de euros para reformar las calles de barrios y del perímetro rural de la ciudad.