Ex concejales de Democracia Ourensana ratifican las denuncias de los ediles críticos contra Jacome

Ex concejales de Democracia Ourensana ratifican los argumentos de los ediles críticos en su escrito contra el líder de su formación política, Gonzalo Jácome.

La ex edil de DO en el anterior mandato municipal, Laura Novoa, aseguró que “trabajar con él es muy complicado” porque “lleva todo de manera unilateral, no consulta las cosas y no comunica nada”.

Laura Novoa señaló que se veía “luchando contra una pared” porque “realizaba un trabajo en mis áreas luchando por una cosa y él me decía que por ahí no lo quería y todo mi trabajo a la porra”.

En una entrevista en Cope Ourense, la ex edil de DO aseguró que “una de mis grandes batallas con él era la económica” porque “tenía que presentarnos cuentas de lo que pasaba porque no era su dinero, era dinero público y dinero nuestro también” por lo que “tenía que justificar algo y no lo hacía”.

Laura Novoa se sintió “traicionada” por Jacome y quedó fuera de las listas electorales. Entre las causas de su exclusión, Laura Novoa relató que “me pidió una aportación económica muy importante para incluirme en las listas y yo me negué a dársela y luego evidentemente yo no estaba en las listas”

En una entrevista en Cope Ourense, la ex edil de Democracia Ourensana señaló que “veía venir” los enfrentamientos que hoy se producen entre los concejales críticos con Jacome y añadió que “las personas falsas y que actúan falsamente nunca pueden ser un buen líder y un buen dirigente” porque “el que traiciona a un fiel como yo le era traiciona a cualquiera y ahora se está viendo”.