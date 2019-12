La concejal de Hacienda de Ourense no entiende las críticas de la oposición al Presupuesto municipal de 2020

La concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ourense tiene claro que "Política Social es el eje en torno al que tiene que girar cualquier política: municipal, provincial autonómica... porque se trata de ayudar a la gente que más lo necesita. ¡Porque hay gente que no tiene para comer! y, por ello, no entiende las críticas de los grupos de la oposición a los Presupuestos que el gobierno municipal ha elaborado para 2020.

En una entrevista en COPE Ourense, Ana Fernández Morenza, defendió que "son los Presupuestos más sociales que ha tenido este Ayuntamiento", a pesar de la bajada que han sufrido impuestos como el IBI, o la rebaja que también afectará al recibo de la recogida de basuras: "hemos incrementado un 27,4% el presupuesto del Área Social con respecto al año 2014. Me hace gracia que el BNG se erija ahora en salvador de patrias, y que diga que son unos Presupuestos insolidarios, cuando ellos, teniendo más dinero, el presupuesto que dedicaron al Política Social era ínfimo. Nosotros hemos dotado el Área Social con 7,5 millones de euros. Si eso no es solidaridad, ¡apaga y vámonos!", afirmó la concejal de Hacienda.

Ana Fernández Morenza explicó que este Presupuesto, que espera poder llevar a Pleno antes de que finalice el mes, es similar al que presentó cuando gobernaba, en minoría, el Partido Popular. Y aseguró que no fue complicado llegar a acuerdos con Democracia Ourensana, ahora su socio en el gobierno, para elaborar el de este año. También precisó que la bajada de impuestos no significa que se reduzcan los ingresos en el Concello: "se incrementan las transferencias de capital de otras administraciones, algo que critican los grupos de la oposición. Y yo prefiero que nos ingresen el dinero otras administraciones y que no sea el ciudadano de Ourense el que tenga que pagar más. Nos llegan ayudas de la Xunta, de la Diputación, del Estado... y ese dinero se ha incrementado, por lo que los ciudadanos van pagar menos".

Entre las principales acciones que posibilitarán los Presupuestos del próximo año una vez entren en vigor se encuentra el Plan de Movilidad, con el que durante los cuatro próximos años el gobierno ourensano pretende cambiar la movilidad y la accesibilidad de la ciudad.