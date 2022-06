¿Cómo acceden a la azotea o balcón del edificio de la Policía Local los asistentes al "palco VIP" del Rally?

Testigos presenciales apuntan a que entre 30 y 40 personas estuvieron en el edificio de la Policía Local de Ourense como “palco VIP” y zona de diversión para ver el tramo urbano del Rallye de Ourense.





¿Cómo accedieron a la azotea o al balcón del edificio como el de la Intendente-Jefe de la Policía Local? En primer lugar, para acceder a la terraza en el despacho de la Intendente-Jefe de la Policía Local, los asistentes deben pasar primero por el control de acceso en la puerta principal, subir a la primera planta o por las escalera o por ascensor, recorrer un largo pasillo, la antesala del despacho, llegar al despacho y desde la ventana acceder a la terraza, como se pudo ver a algunos asistentes durante la celebración del Rallye con las luces encendidas del despacho de la Intendente.





Para llegar a la azotea en ese “palco VIP” que se vivió esa noche del Rallye, se debe acceder por el despacho del concejal de Seguridad, Telmo Ucha y desde allí por un ventanuco y se sube por una escalera de gato. En la azotea no hay la instalación denominada “línea de vida”, es decir, no existía protección y no hay anclajes por lo que hicieron caso omiso a la prevención de riesgos laborales. Además en el edificio de la Policía Local está un armero con más de 100 armas.





La oposición exige “explicaciones” al gobierno de Jácome y que “asuman responsabilidades los que consintieron” y “saber quién dio el permiso y quienes estaban” en la azotea del edificio de la Jefatura de la Policía Local y en alguno de los balcones como el del despacho de la Intentende-Jefe de la Policía Local “para seguir la prueba con el consumo de bebidas y comida”.