Comienza el juicio contra Andrés García Mata, acusado de prevaricación por las obras de Bedoya y Paz Nóvoa

Con la ausencia de uno de los principales testigos del caso, el Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Ourense, que no se presentó en el Juzgado, comenzó en el Penal nº1 de Ourense el juicio contra el ex concejal nacionalista, Andrés García Mata, acusado de prevaricación por la adjudicación las obras que se realizaron en la calle Bedoya y en la Plaza de Paz Nóvoa hace casi 11 años.

La Fiscal pide 8 años y medio de inhabilitación para el que fue concejal de Infraestructuras en tiempos del bipartito en Ourense, por considerar que se utilizó un procedimiento en la adjudicación de las obras, que se hizo de forma negociada sin publicidad, que no se podía aplicar por el importe que conllevaban los contratos, que superaban el millón de euros.

Andrés García Mata a su llegada a los Juzgados.

Hoy declaró el acusado, que afirmó que nadie le había advertido de la presunta ilegalidad, y que se hizo por procedimiento negociado porque con un procedimiento abierto no habría habido tiempo suficiente para finalizar las obras y que el Ayuntamiento pudiera contar con la subvención del 60% del importe que le había concedido la Consellería de Industria.

García Mata afirmó que “cuando llevamos el expediente a la Xunta de Goberno para su aprobación, estaba convencido de que estaba bien conformado, con todos los requisitos necesarios y, si me hubieran dicho lo contrario, lo habría retirado”.

Gonzalo Pérez Jácome, antes de comenzar el juicio.

Lo más llamativo de la sesión de hoy fue la declaración del líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, que fue quien denunció el caso porque dijo que alguien le había soplado que había irregularidades en el expediente de contratación, que no contaba con informes, ni jurídico ni de fiscalización.

A la pregunta del abogado de la defensa -el compostelano Evaristo Nogueira- sobre quién le había soplado el caso, Jácome dijo, después de pensarlo un rato, que no se acordaba de quién se lo había chivado, ni de los técnicos con los que había hablado.

Entre otros, también declaró el interventor municipal, Gonzalo Alonso, quien señaló que el expediente de contratación de las obras no tenía su informe porque no se le había remitido para su fiscalización, y afirmó que la adjudicación no cumplía con los requisitos necesarios para ser realizada por procedimiento negociado sin publicidad.